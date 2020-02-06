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Украинские хоккеисты крупно проиграли Казахстану в олимпийской квалификации

Украинские хоккеисты крупно проиграли Казахстану в олимпийской квалификации
18:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФХУ

Новости спорта:Сборная Украины по хоккею разгромно проиграла Казахстану в стартовом матче отборочного турнира на Олимпиаду-2022 - 1:8.

Статус фаворита сборная Казахстана подтвердила уже в первом периоде, когда ее нападающие пять раз огорчили соперника, а наша команда на это смогла ответить лишь голом Сергея Бабина на 15-й минуте.

Во втором периоде также доминировал Казахстан, но голов случилось всего два. Еще одна шайба в воротах Украины оказалась в третьем периоде, не сумев при этом забросить ни разу.

Все шайбы были заброшены в равных составах.

В другом матче группы Польша разгромила Нидерланды со счетом 8:0.

Именно с Польшей сыграет наша команда в пятницу, 7 февраля. Начало матча в 11:00 по киевскому времени. Для продолжения борьбы за путевку на Олимпиаду -2022 Украине нужно занимать первое место в группе.

Шахтер - Сеннерйюск: видеообзор матча 5.02.20

Украина - Казахстан 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Шевченко (Маклюков, Акользин) – 03:43, 0:2 – Петухов (Орехов) – 07:35, 0:3 – Метальников (Диц, Шестаков) – 08:27, 0:4 – Старченко (Волк, Михайлис) – 12:58, 1:4 – Бабинец (Буценко, Благой) – 14:56, 1:5 – Жайлауов (Диц) – 17:39, 1:6 – Диц (Шестаков) – 32:56, 1:7 – Шестаков (Диц) – 34:40, 1:8 – Орехов (Жайлауов) – 51:06.

Вратари: Кучер (Гордюшин – с 08:27 до 40:00) – Карлссон.

Броски: 13:60 (4, 0, 9 - 22, 27, 11)

Штраф: 4:2 (0, 2, 2 - 0, 0, 2)

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея, Украина-Казахстан.
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