UFC 247: Стердауны (Видео)

Новости спорта:Завтра, 8 февраля, в Хьюстоне состоится турнир UFC 247.

Главным боем вечера станет поединок, в котором примут участие действующий чемпион промоушена в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс и его соотечественник Доминик Рейес.

В соглавном бое Валентина Шевченко, действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе, сразится с Кэтлин Чукагян.

В преддверии турнира его участники провели дуэли взглядов.

32-летний Джонс провёл 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед и потерпев одно поражение, а ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 30-летнего Рейеса 12 побед в 12 боях в MMA.