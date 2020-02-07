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Дерюгина высказалась касательно участия украинских гимнасток на соревнованиях в РФ

Дерюгина высказалась касательно участия украинских гимнасток на соревнованиях в РФ
13:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukraine-rg.com.ua

Новости спорта:Главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина прокомментировала участие украинских гимнасток на соревнованиях в Москве 7-9 февраля.

Заявление размещено на сайте Федерации.

Участие в соревнованиях в РФ тренер считает подготовкой и отбором лучших спортсменов накануне Олимпиады в Токио.

"Я чувствую, что в этом году у нас очень хорошие шансы получить медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину... Перед нами стоит другая важная задача – определиться, кто именно из спортсменок будет представлять нашу страну. В индивидуальных упражнениях это будут две гимнастки. А претенденток у нас шесть. Шанс должна получить каждая. Поэтому все старты, которые проводятся в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение. На Олимпийские игры должны ехать лучшие, а их видно именно по результатам участия в соревнованиях", — заявила Дерюгина.

Она также добавила, что заграницей гимнастки смогут тренироваться в хороших залах, ведь в Украине они "тренируется в нищенских условиях".

"У нас высота зала до потолка 7,4 метра, а должно быть 14 метров. Тренируясь в таких условиях, мы все равно одна из лучших сборных в мире. Представьте себе, каких результатов сможем добиться, имея достойный зал", — заявила тренер.

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Напомним: гран-при Москвы состоится с 7 по 9 февраля в столице России. Таким образом наши спортсмены продолжают посещать страну-агрессора после почти 6 лет войны с РФ.

К слову, Ирина Дерюгина неделю назад сама побывала на симпозиуме Международной федерации гимнастики в Москве, о чем сообщила в собственном Instagram.

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Москва, Россия, РФ, Художественная гимнастика, Ирина Дерюгина, Гран-при Москвы по художественной гимнастике.
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