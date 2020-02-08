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Легендарная чемпионка по спортивной гимнастике станет главной героиней фильма об олимпийцах Полтавщины

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Легендарная чемпионка по спортивной гимнастике станет главной героиней фильма об олимпийцах Полтавщины
16:25 Сегодня Телеграф НОК Украины

Новости спорта:

7 февраля Олимпийский дом посетили представители Общественного музея физической культуры, спорта и олимпийского движения, чтобы встретиться с легендарной спортсменкой - двукратной Олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Игр 1952 года в Хельсинки Ниной Бочаровой.

2020 - олимпийский год и внимание миллионов болельщиков приковано к олимпийскому движению, и людей, которые творили и творят его историю. Поэтому целью встречи стала съемка документального фильма об олимпийцах Полтавской области разных лет, среди главных героинь которого будет и звезда Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки - тогдашней команды СССР приняли украинские спортсмены.

Исполнительный директор НОК Украины Наталья Коваленко поздравила гостей в Олимпийском доме и поблагодарила спортивной общине Полтавской области за активную работу по сохранению и приумножению олимпийского наследия.

Среди участников встречи были и представители подрастающего поколения Полтавской области - победители Всеукраинского конкурса «Олимпийский аистенок -2018», которые с восторгом слушали рассказы именитой землячки про ее путь к Олимпу и внимательно всматривались в черно-белые фотографии, которые сохранили воспоминания о триумфе Нины Антоновны.

По завершению заведующая Общественного музея физической культуры, спорта и олимпийского движения Инесса Хайрулина передала Нине Бочаровой подарки от земляков.

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Олимпиада, МОК, НОК, НОК Украины, Нина Бочарова.
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