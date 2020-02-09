Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала лучший результат сезона в мире

Новости спорта:Украинская легкоатлетка прыгнула в длину на 6.96 м.

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук с новым рекордом сезона победила на турнире в помещении в Торуни (Польша).

Бех-Романчук прыгнула на 6.96 метра. 24-летняя украинка побила свой же лучший результат в сезоне (6.93), установленный в конце января на соревнованиях в Карлсруэ.

Марина уверенно опередила призеров турнира Эсе Бруме из Нигерии (6.62) и Лорейн Аджен из Великобритании (6.52).

Напомним, что Бех-Романчук и Ярослава Магучих номинированы на звание лучших легкоатлеток января в Европе.