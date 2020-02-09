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Воскресенье, 09.02.2020
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UFC почтила память Коби Брайанта (Видео)

UFC почтила память Коби Брайанта (Видео)
10:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:UFC почтила память погибшего Коби Брайанта.

В ночь с 8 на 9 февраля (время киевское) в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 247. Перед его началом в промоушене решили почтить память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта 26 января.

В зале на арене "Тойота-Центр" погасили все огни и вывели на большой экран майки "Лос-Анджелес Лейкерс" с 8-м и 24-м номерами, под которыми в годы карьеры выступал Коби. Также зал почтил память Коби, его дочери и ещё семи человек на борту вертолёта людей девятью секундами молчания, которые символизировали количество жертв аварии. После зал долго скандировал имя "Коби".

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице UFC в "Инстаграме".

 
 
 
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#UFC247: Jones vs Reyes - LIVE on ESPN+ PPV

Публикация от ufc (@ufc)

Напомним, в главном бою вечера UFC 247 встретились Джон Джонс и Доминик Рейес.

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Все по теме:

Баскетбол, Коби Брайант, Видео, MMA, Смешанные единоборства, Новости баскетбола, UFC 247.
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