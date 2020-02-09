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Джонс готов дать реванш Рейесу

Джонс готов дать реванш Рейесу
20:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Об этом стало известно из пресс-конференции после боя.

После того как действующий чемпион UFC Джон Джонс (26-1) в полутяжелом весе защитил свой титул в бое с Домиником Рейесом (12-1) поднялось много разговоров о справедливости решения судей в пользу «Бонса».

Получив много ударов в голову, Джон на пресс-конференции после боя, казалось, сам был шокирован таким исходом поединка. Американец признался, что, если публика будет требовать доказать его превосходство над Рейесом, то он пойдет на этот шаг.

«Думаю, я показал разницу между чемпионом и неординарным претендентом. У него был полный набор навыков, и он оказался крепким парнем, но у чемпиона всегда в запасе есть нечто особенное, и вы видели это сегодня в пятом раунде»

Моя задача – отвечать на самые сложные вызовы. Вот что значит быть чемпионом. Я дважды дрался с Ди Си. У меня не было проблем с тем, чтобы подписать контракт. Я дважды дрался с Александром Густафссоном, и у меня не было проблем с подписанием контракта на бой. Если люди захотят снова увидеть бой с Домиником, Дана Уайт должен найти способ это организовать».

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MMA, Джон Джонс, UFC, Доминик Рейес.
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