Мотор потерпел восьмое поражение в гандбольной Лиге чемпионов

Новости спорта:Чемпион Украины дома проиграл БГК имени Мешкова.

Мотор в Запорожье проиграл БГК имени Мешкова в матче 11-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей — 18:17. В середине второго тайма БГК имени Мешкова совершил рывок и повел с разницей в пять мячей.

Мотор в концовке поединка сократил отставание, но отыграться чемпионам Украины не удалось. Как итог, победа БГК имени Мешкова — 36:33.

Мотор потерпел уже восьмое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого украинский клуб дважды сыграл вничью и один раз победил.

Чемпион Украины по гандболу с четырьмя очками идет на последнем месте в группе. В плей-офф выходят шесть лучших команд.

В следующем туре 15 февраля Мотор на выезде сыграет против Вардара из Северной Македонии.

Лига чемпионов. Группа B. 11-й тур

Мотор (Украина) — БГК имени Мешкова (Беларусь) 33:36 (17:18)