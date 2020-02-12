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Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ, проиграв Альпену

Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ, проиграв Альпену
09:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Барком-Кажаны проиграли Альпену в ответном матче 1/8 финала Кубка ЕКВ.

Барком-Кажаны на выезде проиграли Хипо Тироль Альпену (2:3) в ответном матче 1/8 финала Кубка ЕКВ. В первом поединке противостояния во Львове чемпион Украины по волейболу уступил 0:3.

Украинский клуб сумел навязать борьбу Альпену. Барком-Кажаны выиграли вторую и четвертую партии матча. Хипо Тироль оказался сильнее в первом и третьем сете.

В решающем сете Барком-Кажаны вели 4:3, но не сумели развить преимущество. Альпен вырвал победу в матче — 15:11.

Отметим, что для выхода в четвертьфинал Барком-Кажанам необходимо было выиграть ответный матч 3:0 или 3:1, а потом победить и в «золотом» сете.

Кубок EKB. 1/8 финала. Ответный матч

Хипо Тироль Альпен — Барком-Кажаны 3:2 (25:23, 24:26, 25:14, 21:25, 15:11)

Первый матч — 3:0

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Волейбол, Новости волейбола, ФВУ, ВК Барком-Кажаны.
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