Экс-чемпион UFC попал в ДТП на Гавайях

Новости спорта:Экс-чемпион UFC в легком и полусреднем весе Би Джей Пенн попал в аварию в городе Хило

Экс-чемпион UFC в легком и полусреднем весе Би Джей Пенн попал в аварию в городе Хило, штат Гавайи.

По информации Big Island Now, спортсмен седьмого февраля перевернулся на своей машине перед торговым центром.

Пенн, который был единственным пассажиром в автомобиле, был сразу доставлен на машине скорой помощи в медицинский центр.

Полиция считает, что спортсмен водил машину в нетрезвом виде и на огромной скорости.

Боец за свою профессиональную карьеру провел 32 поединка (16 побед, 14 поражений при 2 ничьих)

Стоит отметить, что Би Джей Пенн - злостный нарушитель закона. В августе 2019 года Пенн на улице избил мужчину.