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Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону

Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
11:50 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Юрай Санитра рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.

13 февраля в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону, который завершится 23 февраля.

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, чего ждет от этих гонок и от своих подопечных.

"У нас есть спортсмены – Пидручный и Прима, которые имеют шанс бороться за место в топ-10.

Также у нас есть ребята, которые сейчас получат опыт больших соревнований и дают нам надежду на хороший результат. А главное – позволяют уверенно смотреть в будущее, на Олимпиаду 2022 и дальше.

В общем мы с уверенностью едем на ЧМ, и я надеюсь не только на высокие места Примы и Пидручного, но и хорошую эстафету.

Особенно скажу насчет Семенова, которому в этом сезоне я дал возможность показать и дать понять – можно ли рассчитывать на него к ОИ-2022? За его выступлениями буду смотреть с особым вниманием и интересом", - сказал Санитра в интервью Обозревателю.

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Биатлон, Новости биатлона, Юрай Санитра.
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