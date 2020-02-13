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Донбасс разгромил Белый Барс в матче УХЛ (Видео)

Донбасс разгромил Белый Барс в матче УХЛ (Видео)
09:08 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Донбасс всухую выиграл матч у Белого Барса в УХЛ.

В матче 34-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч «Донбасс» обыграл «Белый Барс».

После последней встречи на «Альтаире» (3:7) у команды Сергея Витера было реваншистское настроение соперников из Белой Церкви. С оглядкой на свои ворота «Донбасс» начал игру с разведки, но достаточно регулярно ходил в атаку. «Белый Барс» также не отсиживался в обороне, нагружая своими бросками Алексея Трифонова. В конце периода Илья Коренчук буквально вложил шайбу в клюшку Александра Васильева, который в касание переиграл Кирилла Кучера.

Уже во втором периоде «Донбасс» отыскал свою высокую реализацию моментов, забросив четыре раза. Отметим дубль дебютанта Владислава Волкова, гол в большинстве Никиты Колесниковса и 100-ю шайбу Виктора Захарова в регулярных чемпионатах.

Обзор матча:

При 5:0 третий период не получился зрелищным, но Васильев смог оформить дубль, а Трифонов довел матч до шатаута.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ.
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