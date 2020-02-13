Украинский хоккеист установил рекорд среди игроков Донбасса (Видео)

12 февраля в матче 34-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч «Донбасс» всухую обыграл «Белый Барс» (6:0).
Капитан дончан Виктор Захаров забросил свою сотую шайбу в составе донецкого клуба в регулярных чемпионатах Украины.
Всего в форме «Донбасса» Виктор Захаров провел 183 поединка, в которых набрал 227 (100+127) баллов.
Самым результативным для форварда стал сезон 2015/16, в котором Захаров набрал 100 (53+47) очков в 48 матчах.
Топ-5 лучших бомбардиров «Донбасса» выглядит следующим образом:
Виктор Захаров - 183 матча, 227 (100+127) очков;
Никита Буценко - 86 матчей, 188 (79+109) очков;
Виталий Лялька - 118 матчей, 185 (93+92) очков;
Сергей Бабинец - 83 матча, 172 (68+104) очка;
Денис Кочетков - 158 матчей, 169 (64+105) очков.