Украинский хоккеист установил рекорд среди игроков Донбасса (Видео)

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20:12 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: ХК Донбасс

Новости спорта:Виктор Захаров покорил невероятное достижение.

12 февраля в матче 34-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч «Донбасс» всухую обыграл «Белый Барс» (6:0).

Капитан дончан Виктор Захаров забросил свою сотую шайбу в составе донецкого клуба в регулярных чемпионатах Украины.

Всего в форме «Донбасса» Виктор Захаров провел 183 поединка, в которых набрал 227 (100+127) баллов.

Самым результативным для форварда стал сезон 2015/16, в котором Захаров набрал 100 (53+47) очков в 48 матчах.

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Топ-5 лучших бомбардиров «Донбасса» выглядит следующим образом:

Виктор Захаров - 183 матча, 227 (100+127) очков;

Никита Буценко - 86 матчей, 188 (79+109) очков;

Виталий Лялька - 118 матчей, 185 (93+92) очков;

Сергей Бабинец - 83 матча, 172 (68+104) очка;

Денис Кочетков - 158 матчей, 169 (64+105) очков.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости спорта, УХЛ.
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