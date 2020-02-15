Скачать
Суббота, 15.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020

Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
10:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:В этом году каратэ дебютирует в программе Олимпиад.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.

27-летняя спортсменка обеспечила себе место на Олимпиаде после выхода в финал этапа Премьер-лиги в Дубае.

Терлюга стала первой каратисткой в истории Украины, вышедшей на Олимпийские игры. Каратэ дебютирует в программе Олимпиад только в этом году.

Ранее Анжелика была признана лучшей спортсменкой Украины в январе. В прошлом месяце Терлюга выиграла золото и серебро на двух международных турнирах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Каратэ, Олимпиада-2020, Новости каратэ, Анжелика Терлюга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не понимаю Фреда": Сульшер не может объяснить поступок экс-игрока Шахтера
02 Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
03 Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
04 Победитель Лиги чемпионов две недели будет на карантине из-за коронавируса
05 "Предвзятый процесс против нас": Манчестер Сити отреагировал на исключение из ЛЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь