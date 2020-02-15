Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020

Новости спорта:В этом году каратэ дебютирует в программе Олимпиад.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.

27-летняя спортсменка обеспечила себе место на Олимпиаде после выхода в финал этапа Премьер-лиги в Дубае.

Терлюга стала первой каратисткой в истории Украины, вышедшей на Олимпийские игры. Каратэ дебютирует в программе Олимпиад только в этом году.

Ранее Анжелика была признана лучшей спортсменкой Украины в январе. В прошлом месяце Терлюга выиграла золото и серебро на двух международных турнирах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.