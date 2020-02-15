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Суббота, 15.02.2020
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ЧМ-2020: Пидручный - десятый в мужском спринте

ЧМ-2020: Пидручный - десятый в мужском спринте
17:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сборная Украины пока остается без медалей на мировом первенстве.

В Антхольц-Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону состоялся мужской спринт. Победителем гонки стал представитель России Александр Логинов.

Россиянин прошел дистанцию без промахов и опередил Кантена Фийона Майе из Франции на 6,5 секунды. Бронза мирового первенства досталась еще одному французу Мартену Фуркаду.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный. Он допустил один промах и финишировал на десятой позиции. Артем Прима с одним промахом занял 25-е место.

Сергей Семенов завершил спринт на 42-й позиции, Антон Дудченко финишировал 60-м, Богдан Цымбал занял 67-е место.

Вчера в женском спринте Елена Пидгрушная заняла четвертое место. Победительницей гонки стала Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии.

Завтра, 16 февраля, в рамках мирового первенства состоятся гонки преследования. Женский персьют начнется в 14:00 по киевскому времени, мужской — 16:15.

ЧЕМПИОНАТ МИРА, АНТХОЛЬЦ-АНТЕРСЕЛЬВА - МУЖСКОЙ СПРИНТ

1. Александр Логинов (Россия, 0+0) 22:48,1

2. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+0) +6,5

3. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) +19,5

4. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +22,5

5. Йоханнес Тингенс Бе (Норвегия, 1+0) +23,9

6. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +29,8

10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +56,4

25. Артем Прима (Украина, 1+0) +1:26,4

42. Сергей Семенов (Украина, 1+1) +2:00,4

60. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:39,5

67. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:49,1

Напомним, Цуренко пробилась в финал турнира в Каире.

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Биатлон, Новости спорта, ЧМ-2020, Дмирий Пидручный.
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