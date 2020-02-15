Магучих выиграла золото на турнире в Глазго

Новости спорта:Украинке для победы хватило высоты 1,93 метра.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золото на турнире World Athletics Indoor Tour в шотландском Глазго. Для победы украинке хватило высоты 1,93 метра.

Магучих лидирует в зачете мирового тура. Украинка победила на двух турнирах серии, до этого с новым мировым рекордом U-20 в помещении выиграв турнир в Карлсруэ.

Ранее Магучих выиграла турнир в Котбусе, покорив высоту в 1,98 метра.

В сентябре прошлого года Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.

В начале февраля Федерация легкой атлетики Украины признала Ярославу Магучих лучшей легкоатлеткой года.