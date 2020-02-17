Допинг Логинова: Фуркад поблагодарил братьев Бе

Новости спорта:Мартен Фуркад оказался солидарен с мнением норвежцев Тарьей и Йоханнесом Бе, которые выступили с критикой роосиянина Александра Логинова за допинг.

Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад оказался солидарен с мнением норвежцев Тарьей и Йоханнесом Бе, которые выступили с критикой роосиянина Александра Логинова за допинг на Олимпиаде-2014.

"Я не очень волнуюсь за братьев Бе, они уже привыкли быть на виду.

Вчера я был невероятно горд ими. Я долго ощущал себя одиноким, когда высказывался об Александре Логинове. Я был доволен, когда услышал, что они говорят.

Я в курсе, что они чувствуют и о чем думают, не сомневался в них никогда. Вчера они об этом говорили, а я нет. Поэтому должен сказать, что невероятно горд ими", - приводит слова француза TV2.

Напомним, что вчера, 15 февраля, победителем спринта стал россиянин Александр Логинов, не допустивший ни одного промаха во время стрельбы. Второе и третье места заняли французы Кентен Фийон-Майе и Мартен Фуркад. Тарьей Бе и Йоханнес Бе заняли четвертое и пятое место соответственно.