У Мотора - новый главный тренер

Новости спорта:Летом команду возглавит Гинтарас Савукинас.

Гандбольный клуб «Мотор» официально объявил о назначении на пост главного тренера 49-летнего Гинтараса Савукинаса.

Контракт с литовским специалистом рассчитан на два года. Савукинас приступит к работе с «Мотором» 1 июля 2020 года.

С 2016 года Савукинас возглавляет финский «Рихимян Кокс», который является регулярным участников Лиги чемпионов.

В ноябре «Мотор» уволил с поста главного тренера Николая Степанца, и с тех пор команда играет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ростислава Ланевича.

В субботу «Мотор» проиграл «Вардару» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.