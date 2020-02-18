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Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону

Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону
22:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Пидгрушная единственная из украинок отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону.

Елена Пидгрушная стала единственной биатлонисткой сборной Украины, которая квалифицировалась в масс-старт чемпионата мира в итальянском Антхольце, сообщает Tribuna.com.

Масс-старт формируется по трем квотам: призеры ЧМ, топ-15 общего зачета Кубка мира и лучшие по результатам в личных гонках на ЧМ, из тех, кто не попал в первые две квоты.

Пидгрушная попала в масс-старт по третьей квоте. Вите Семеренко и Юлии Джиме не хватило 3 очка для попадания на гонку по этой квоте. Они находятся в списке запасных.

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Напомним, Пидгрушная стала 4-й в спринте и 13-й в гонке преследования чемпионата мира. В общем зачете Кубка мира она занимает 23-е место.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Елена Пидгрушная.
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