Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону

Елена Пидгрушная стала единственной биатлонисткой сборной Украины, которая квалифицировалась в масс-старт чемпионата мира в итальянском Антхольце, сообщает Tribuna.com.
Масс-старт формируется по трем квотам: призеры ЧМ, топ-15 общего зачета Кубка мира и лучшие по результатам в личных гонках на ЧМ, из тех, кто не попал в первые две квоты.
Пидгрушная попала в масс-старт по третьей квоте. Вите Семеренко и Юлии Джиме не хватило 3 очка для попадания на гонку по этой квоте. Они находятся в списке запасных.
Напомним, Пидгрушная стала 4-й в спринте и 13-й в гонке преследования чемпионата мира. В общем зачете Кубка мира она занимает 23-е место.