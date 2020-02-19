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Кто возглавил Государственное агентство спорта Украины

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Кто возглавил Государственное агентство спорта Украины
15:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук возглавит Государственное агентство спорта.

В связи с изменением главной спортивной инфраструктуры страны, а именно, вместо распределения Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на два отдельных подразделения - создано Государственное агентство спорта Украины.

Председателем нового подразделения стал Сергей Левчук - спортсмен, каратист и президент одной из самых успешных спортивных федераций в Украине, который вывел каратэ Украины на Олимпийские Игры в Токио 2020.

Напомним, что в конкурсе на эту должность участвовали 27 кандидатов, среди которых экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский.

В сообщении министра культуры, молодежи и спорта Украины очерчены основные задачи для будущего главы Государственного агентства спорта Украины, одними из которых являются: спортивная реформа, достойная подготовка к Олимпийским играм, популяризация спорта в Украине путем строительства новой спортивной инфраструктуры и диджитализация спортивной сферы.

Владимир Тесля, президент Международной Лиги WWFC и Украинской федерации смешанных боевых искусств UFMMA выразил собственное мнение относительно события:

«На мой взгляд, Сергей Левчук - это лучший кандидат на эту должность. Я, как президент Международной спортивной Лиги и Украинской федерации смешанных боевых искусств знаю своего коллегу лично, и уверен, что абсолютно все возложенные на него обязанности будут выполнены лучшим образом.

Лично для меня, такое событие в мире украинского спорта является очень весомым в хорошем смысле этого слова, поскольку, теперь спортивное будущее страны можно оценивать с особым оптимизмом и перспективами, особенно для нашей молодежи. Украину ждут действительно хорошие изменения, ведь ее усовершенствованная спортивная инфраструктура в руках профессионала, который уже доказал свою компетенцию находясь на управленческой должности и строя одну из самых успешных украинских спортивных федераций».

Денис Перч, вице-президент Международной Лиги WWFC и Украинской федерации смешанных боевых искусств UFMMA комментирует украинскую спортивную реорганизацию:

«Будучи одним из тех людей, которые собственными руками строят судьбу украинского спорта, я уже давно придерживался мнения о том, что нам необходимы существенные изменения со стороны государственной организации спортивных процессов. Поэтому я оцениваю подобные изменения в спортивной сфере нашей страны крайне положительно, и возлагаю на это большие надежды.

На мой взгляд, следует подчеркнуть, что Сергей Левчук имеет непосредственное отношение к боевым искусствам, являясь президентом Украинской федерации каратэ. Я считаю, что в связи с этим, мы сможем получить еще больше единомышленников и сами иметь возможность проявлять еще больше инициатив с целью развития украинского ММА».

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Денис Перч, WWFC, Новости WWFC, Владимир Тесля, Сергей Левчук.
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