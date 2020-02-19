Фуркад выиграл "Малый хрустальный глобус" в зачете индивидуальных гонок

Новости спорта:Мартен Фуркад опередил Йоханнеса Бе.

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем "Малого хрустального глобуса" в зачёте индивидуальных гонок по итогам Кубка мира в сезоне-2019/20.

Сегодня, 19 февраля, Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольце (Италия), которая стала заключительной в нынешнем сезоне. На счету 31-летнего француза стало 174 балла.

Вторым в итоговом зачёте индивидуальных гонок занял норвежец Йоханнес Бё (145 очков), третьим – француз Кентен Фийон Майе (120).

Ранее сообщалось, что лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону.