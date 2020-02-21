Мотор проиграл очередной матч в Лиги чемпионов

Новости спорта:Мотор дома проиграл Виве Кельце из Польши в матче 13-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов.

Мотор дома проиграл Виве Кельце из Польши в матче 13-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов.

На большой перерыв команды ушли при перевесе Виве Кельце в пять мячей. Во второй половине встречи Мотор сократил отставание до трех мячей, но отыграться чемпиону Украины не удалось — 26:33.

Мотор еще в предыдущем туре потерял шансы на выход в плей-офф. Чемпион Украины с четырьмя очками идет на последнем месте группы B — клуб из Запорожья добыл одну победу, дважды сыграл вничью и десять раз проиграл. В плей-офф Лиги чемпионов выходят шесть лучших команд из группы.

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов Мотор 29 февраля дома примет Веспрем из Венгрии.

Напомним, что в начале недели Мотор назначил литовца Гинтараса Савукинаса на пост главного тренера команды. Соглашение с наставником вступит в силу 1 июля 2020 года.

Лига чемпионов. Группа B. 13-й тур

Мотор (Украина) — Виве Кельце (Польша) 26:33 (14:19)