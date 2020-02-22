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Полиция обыскала номер скандального биатлониста Логинова

Полиция обыскала номер скандального биатлониста Логинова
11:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Итальянская полиция провела обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова.

Итальянская полиция провела обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова. Как сообщил сам биатлонист, карабинеры сами открыли номер спортсменов и вошли, пока они спали. Инцидент произошел в Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону.

Логинов проживает в номере с другим биатлонистом Евгением Гараничевым.

Ими были изъяты компьютер и личные телефоны Логинова. Также полиция обыскивала номер его тренера и машину Логинова.

«Мы проснулись с Евгением (Гараничевот того, что к нам вломились. Карабинеры сами открыли дверь и первым делом забрали оружие (винтовки). Просили сидеть на месте в одних трусах. Их интересовали только мои вещи, потом я попросил, чтобы пришел переводчик. Проверили документы. Запрос был от IBU, какое-то недоверие от них.

Забрали компьютер, личные вещи и телефон. За телефон больше всего обидно. Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но забирать. Это же личное. Ничего не предъявляли», - сказал Логинов.

Напомним, что Логинов стал чемпионом мира в спринте, что вызвало скандал в биатлонной среде. Ранее Логинов отбывал дисквалификацию за допинг.

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Биатлон, Допинг, Новости биатлона, Александр Логинов.
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