Боец UFC вызвал на бой Тайсона Фьюри

Новости спорта:Фрэнсис Нганну хочет провести бой с чемпионом мира по боксу.

Боец UFC, экс-претендент на титул чемпиона организации в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на победу чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

Спортсмен предложил британцу провести поединок.

"Давай сделаем это", — написал Нганну, прикрепив к сообщению фотоколлаж, на котором изображены он и Фьюри.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Нганну в социальной сети.

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри встретился с Деонтеем Уайлдером. Британец доминировал на протяжении всей встречи. В ходе боя он дважды отправил соперника в нокдаун. В седьмом раунде команда Уайлдера выбросила полотенце. Рефери зафиксировал победу Фьюри техническим нокаутом.