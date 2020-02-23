Боец UFC вызвал на бой Тайсона Фьюри

Боец UFC, экс-претендент на титул чемпиона организации в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на победу чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.
Спортсмен предложил британцу провести поединок.
"Давай сделаем это", — написал Нганну, прикрепив к сообщению фотоколлаж, на котором изображены он и Фьюри.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Нганну в социальной сети.
Let's make it happen #NgannouFury .#WilderFury2 pic.twitter.com/p7x8zzhSmJ
— Francis Ngannou (@francis_ngannou) February 23, 2020
Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри встретился с Деонтеем Уайлдером. Британец доминировал на протяжении всей встречи. В ходе боя он дважды отправил соперника в нокдаун. В седьмом раунде команда Уайлдера выбросила полотенце. Рефери зафиксировал победу Фьюри техническим нокаутом.