В Киеве представили нового президента Украинской федерации каратэ

Новости спорта:Новым президентом Украинской федерации каратэ (УФК) стал Иван Дутчак.

Презентация нового руководителя УФК состоялась 25 февраля. Дутчак сменил на этом посту Серия Левчука, который возглавил Государственное агентства спорта Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Во время пресс-конференции Иван Дутчак заявил, что сделает все необходимое, чтобы украинское каратэ стало еще более популярным, доступным для молодежи.

"За десять лет Украинская федерация каратэ громко заявила о себе. Наши спортсмены завоевали немало наград на чемпионатах мира и Европы, Всемирных и Европейских играх, крупных международных турнирах. Мы вместе с Сергеем Левчуком ежедневно работали над укреплением федерации, поднятием престижа отечественного каратэ. И в дальнейшем буду делать все, чтобы наш вид спорта становился в Украине еще более массовым, доступным для молодежи и более популярным, чем, скажем, бокс или борьба. Надеюсь, этому будут способствовать и начатые министерством реформы", - сказал президент федерации.

В нынешнем месяце одесситка Анжелика Терлюга завоевала первую в истории Украины лицензию по каратэ на Игры-2020 в Токио. Это произошло на турнире Karate1 Premier League в Дубае (ОАЭ). Иван Дутчак рассказал, что хорошие шансы выступить на Играх в Японии имеют и некоторые другие представители Украины.

"За неполные первые два месяца 2020 года нашим спортсменам довелось участвовать в несколько важных измаганнях - в Чили, Франции, ОАЭ. Анжелика Терлюга достигла желаемой олимпийской цели. Еще несколько представителей украинского каратэ имеют хорошие шансы попасть на Олимпиаду. Таких лийензий может быть шесть, бороться будут все до конца. В марте пройдет турнир в Зальцбурге, затем чемионат Европы в Баку. Последняя надежда - майские соревнования в Париже. Для целенаправленной подготовки к Олимпийским играм будем иметь два с половиной месяца. С местом проведенния тренировок определимся позже", - отметил новый глава Украинской федерации каратэ.

Добавим, что Иван Дутчак - выпускник Черновицкого университета по специальности "Прикладная математика". В свое время - известный каратист, воспитанник легендарного сенсея Валерия Галана, затем - опытный тренер и функционер. Получил еще три высших образования - юриста, государственного управленца и специалиста по физическому воспитанию, работал на госслужбе и в бизнесе. Он является членом Национального олимпийского комитета Украины.