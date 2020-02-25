В Киеве представили нового президента Украинской федерации каратэ

Презентация нового руководителя УФК состоялась 25 февраля. Дутчак сменил на этом посту Серия Левчука, который возглавил Государственное агентства спорта Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Во время пресс-конференции Иван Дутчак заявил, что сделает все необходимое, чтобы украинское каратэ стало еще более популярным, доступным для молодежи.
"За десять лет Украинская федерация каратэ громко заявила о себе. Наши спортсмены завоевали немало наград на чемпионатах мира и Европы, Всемирных и Европейских играх, крупных международных турнирах. Мы вместе с Сергеем Левчуком ежедневно работали над укреплением федерации, поднятием престижа отечественного каратэ. И в дальнейшем буду делать все, чтобы наш вид спорта становился в Украине еще более массовым, доступным для молодежи и более популярным, чем, скажем, бокс или борьба. Надеюсь, этому будут способствовать и начатые министерством реформы", - сказал президент федерации.
В нынешнем месяце одесситка Анжелика Терлюга завоевала первую в истории Украины лицензию по каратэ на Игры-2020 в Токио. Это произошло на турнире Karate1 Premier League в Дубае (ОАЭ). Иван Дутчак рассказал, что хорошие шансы выступить на Играх в Японии имеют и некоторые другие представители Украины.
"За неполные первые два месяца 2020 года нашим спортсменам довелось участвовать в несколько важных измаганнях - в Чили, Франции, ОАЭ. Анжелика Терлюга достигла желаемой олимпийской цели. Еще несколько представителей украинского каратэ имеют хорошие шансы попасть на Олимпиаду. Таких лийензий может быть шесть, бороться будут все до конца. В марте пройдет турнир в Зальцбурге, затем чемионат Европы в Баку. Последняя надежда - майские соревнования в Париже. Для целенаправленной подготовки к Олимпийским играм будем иметь два с половиной месяца. С местом проведенния тренировок определимся позже", - отметил новый глава Украинской федерации каратэ.
Добавим, что Иван Дутчак - выпускник Черновицкого университета по специальности "Прикладная математика". В свое время - известный каратист, воспитанник легендарного сенсея Валерия Галана, затем - опытный тренер и функционер. Получил еще три высших образования - юриста, государственного управленца и специалиста по физическому воспитанию, работал на госслужбе и в бизнесе. Он является членом Национального олимпийского комитета Украины.