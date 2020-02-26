Биатлонистка Виттоцци рассказала о своей мотивации

Новости спорта:Итальянская биатлонистка – о неудачном выступлении на чемпионате мира.

Биатлонистка сборной Италии Лиза Виттоцци прокомментировала выступление на чемпионате мира-2020 в итальянском Антхольце.

«Чемпионат мира в Антхольце завершился! Я вернулась домой с серебряной медалью в смешанной эстафете, и я горжусь этим, но, очевидно, это был совершенно не мой чемпионат. Я хочу поблагодарить всех людей, кто поддерживал меня на трассе, особенно в сложные моменты

Иногда ты побеждаешь, иногда чему-то учишься, но все, что меня не убивает, делает меня сильнее», - написала Виттоцци.

Напомним, Виттоцци стала вице-чемпионкой мира в смешанной эстафете, в личных гонках взять медали не смогла.