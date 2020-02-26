В Запорожье пройдет чемпионат Украины по вертолетному спорту

Новости спорта:В Запорожье в начале сентября пройдет чемпионат Украины по вертолетному спорту.

Кроме того, в Украине планируют впервые провести один из этапов Кубка мира по вертолетному спорту.

Об этом 25 февраля во время ежегодной конференции Федерации вертолетного спорта Украины сказал президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

"В сентябре на аэродроме в Широком мы будем проводить чемпионат Украины. Кроме того, мы собираемся впервые в Украине провести один из этапов Кубка мира по вертолетному спорту", - сказал Богуслаев.

Предварительно, чемпионат Украины будет проходить со 2 по 6 сентября. Свое участие уже подтвердили спортсмены из Беларуси, Чехии, ждут подвтерждения и от польских экипажей.

В ходе конференции в совет Федерации вертолетного спорта Украины приняли новых членов из Карпат.

"Мы подали заявку для вступления в американскую федерацию вертолетного спорта, чтобы обменяться опытом и вместе участвовать в разных мероприятиях за океаном", - добавил Богуслаев.