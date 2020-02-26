Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду

Новости спорта:В Олимпийском доме сегодня состоялось заседание Украинской Академии Спорта, на котором путем тайного голосования выбрали победителей 14-й Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019" в 12-ти номинациях.

Имена обладателей "Спортивного Оскара" назовут во время торжественной церемонии, которая состоится 9 марта в Киевском национальном театре оперетты.

"Мы стремимся к тому, чтобы наших героев знали в стране, обществе, их достижениями гордился наш народ, и на примерах этих ярких личностей росла сильная и здоровая нация", - подчеркнул президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, обращаясь к членам Украинской Академии Спорта.

"Это действительно наш "Спортивный Оскар". Его с нетерпением ждут. Ведь на красной дорожке иногда непросто узнать наших успешных, изысканных и красивых атлетов. Популярность церемонии с каждым годом растет. Для спортсменов это событие - особое", - сказал во время заседания Сергей Бубка.

По словам президента Украинской Академии Спорта Нины Уманец, процедура отбора кандидатов и определения победителей является прозрачной и демократической и проходит в три этапа. Сначала эксперты НОК и общественности проводят детальный анализ выступлений наших спортсменов на главных спортивных стартах года. Таким образом создается расширенный список претендентов в каждой номинации (6-8 человек). После этого в течение двух недель продолжается голосование отечественных спортивных журналистов.

По итогам голосования, в котором приняло участие 250 ведущих спортивных журналистов из всех регионов, были определены тройки претендентов, среди которых сегодня "академики" выбрали победителей в каждой номинации.

Напомним, Украинская Академия спорта была создана в 2007 году по инициативе президента НОК Украины Сергея Бубки. В ее состав вошли легендарные спортсмены, завершившие активную спортивную деятельность и оставили значительный след в спортивной истории страны.

Номинанты Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2019".

1. Лучший спортсмен года:

Жан Беленюк - чемпион мира и Европы, чемпион II Европейских игр по греко-римской борьбе (87 кг)

Дмитрий Пидручный - чемпион мира по биатлону (гонка преследования);

Михаил Романчук - серебряный призер чемпионата мира, победитель и рекордсмен этапа Кубка мира по плаванию (1500 метров вольным стилем).

2. Лучшая спортсменка года:

Дарья Белодед - чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо (48 кг)

Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских Олимпийских Комитетов)

Ольга Харлан - чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).

3. Лучший тренер года:

Юрий Марченко - личный тренер Ольги Харлан - чемпионки мира, чемпионки Европы по фехтованию, обладательницы Кубка мира (сабля)

Тренерский дуэт Светлана Ккзнецова и Геннадий Белодед - личные тренеры Дарьи Белодед - чемпионки мира, чемпионки Европы и II Европейских игр по дзюдо;

Владимир Шацких - личный тренер Жана Беленюк - чемпиона мира, чемпиона Европы и II Европейских игр по греко-римской борьбе.

4. Сенсация года:

Марина Бех-Романчук - серебряный призер чемпионата мира, чемпионка II Европейских игр по легкой атлетике (прыжки в длину)

Дмитрий Пидручный - чемпион мира по биатлону (гонка преследования);

Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 метров), самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет).

5. Лучшая сборная команда года:

женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Валентина Семеренко и Юлии Джимы - бронзовые призеры чемпионата мира в эстафетной гонке;

женская сборная Украины по артистическому плаванию в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы Алексеевой, Марины Алексеевой, Екатерины Резник - бронзовые призеры чемпионата мира;

мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря - серебряные призеры чемпионата мира.

6. Лучшая команда по игровым видам спорта (сборная):

мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 до 23 лет - серебряные призеры чемпионата мира U23;

мужская сборная Украины по волейболу - четвертьфиналист финальной части чемпионата Европы;

юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет - чемпионы мира по футболу U20.

7. Олимпийская надежда Украины:

Екатерина Бех - двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров (спринт, гонка преследования);

София Лискун - чемпионка Европы по прыжкам в воду среди взрослых, обладательница лицензии на Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио (вышка 10 метров);

Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет, (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских Олимпийских Комитетов).

8. Восходящая звезда:

Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 метров) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

Дарья Снегур - чемпионка юниорского турнира серии Большого Шлема по теннису Уимблдон (17 лет);

Назар Чепурной - чемпион мира (упражнение на перекладине) и серебряный призер чемпионата мира (командные соревнования) среди юниоров по спортивной гимнастике, обладатель 3-х золотых (командные соревнования, вольные упражнения, упражнения на коне) и серебряной (упражнения на кольцах) наград ХV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (17 лет).

9. Сильные духом (паралимпийские виды спорта):

Максим Крипак - пятикратный чемпион и серебряный призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;

Марина Поддубная - двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячая);

Дмитрий Украинец - чемпион Европы, голкипер, капитан национальной сборной команды Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха. Признан лучшим вратарем чемпионата Европы-2019 и лучшим игроком среди спортсменов с инвалидностью УАФ.

10. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта):

Алексей Бычков - чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу;

Виталий Дубина - чемпион мира и обладатель Кубка мира по кикбоксингу ВАКО;

Анастасия Сапсай - чемпионка мира и II Европейских игр по самбо.

Отметим, что лауреаты в номинации "Спортивная слава Украины" (легендарные спортсмены прошлого) определяются Украинской Академией Спорта. А победители в номинации "Народный выбор" избираются болельщиками и ценителями спорта в течение двух недель путем онлайн-голосования на официальном сайте НОК.