Украинская грация стала мультимедалисткой турнира по художественной гимнастике в Венгрии

Новости спорта:Ева Мелещук стала мультимедалисткой международного турнира Gracia Cup в Венгрии.

Украинская спортсменка Ева Мелещук стала мультимедалисткой международного турнира Gracia Cup по художественной гимнастике, который 23 - 25 февраля проходил в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Победительница Всемирной Универсиады и призер этапов Кубка мира Ева Мелещук показала в Будапеште второй результат в многоборье (87.100) и завоевала 4 серебряные медали в финалах в отдельных видах с обручем, мячом, булавами и лентой.

Высокие результаты в многоборье показала и воспитанница КДЮСШ №5 Елизавета Лопатина, которая по сумме 72.500 заняла 8 место.





Первое и третье места в многоборье завоевали белорусские гимнастки.