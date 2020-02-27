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Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета

Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
13:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Во Вроцлаве (Польша) продолжается чемпионат и юниорское первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия.

В турнире пистолетчиков среди юниоров победили украинец Глеб Кигитов и немка Ванесса Зигер.

Кигитов в споре за "золото" опередил британца Джеймса Миллера и итальянца Федерико Мальдини, Зигер в финале оставила позади Веронику Шейбалову из Чехии и россиянку Анастасию Шадах.

В командном первенстве Глеб Кигитов, Игорь Соловей и Дмитрий Гонта принесли Украине "бронзу".

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Напомним, женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Гончаровой выиграла "золото" командных соревнований в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Виктория Рыбовалова в этом упражнении стала бронзовым призером в личном первенстве. В стрельбе по движущейся мишени с 10 метров среди смешанных команд серебряным призером стал украинский микст Галина Авраменко - Игорь Кизима, Виктория Рыбовалова и Даниил Даниленко завоевали бронзовые награды.

 Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 1 марта.

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Стрельба, Стрельба из пневматического пистолета, Глеб Кигитов, ЧЕ-2020 по стрельбе из пневматического оружия.
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