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Донбасс переиграл на выезде Белый Барс

Донбасс переиграл на выезде Белый Барс
14:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта:В другом матче игрового дня "Кременчуг" разгромил в Харькове "Динамо".

В центральном матче 38-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" победил на выезде "Белый Барс" (Белая Церковь) 4:2. "Кременчуг" разгромил "Динамо" (Харьков) 14:0.

"Донбасс" довел свою победную серию в чемпионате до 9 побед подряд. В Белой Церкви действующий чемпион обыграл "Белый Барс" 4:2. У победителей шайбы забросили: Лялька, Волков (дважды), Костиков. За "Белый Барс" забивали Ружников и Благой.

В другом матче дня "Кременчуг" разгромил на выезде "Динамо" (Харьков) 14:0. В составе гостей хет-трик в активе Вороны.

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг" - 93 (38). На втором месте "Донбасс" - 86 (37). "Днепр" на третьей позиции - 77 (37). "Белый Барс" занимает четвертое место - 50 (37).

Кременчуг установил рекорд УХЛ

Напомним, в центральном матче 37-го тура УХЛ "Донбасс" победил дома "Днепр" (Херсон) 3:1.

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ХК Донбасс, УХЛ, ХК Белый Барс.
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