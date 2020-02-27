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Тренер Логинова - о допинге: Будем судиться

Тренер Логинова - о допинге: Будем судиться
15:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил о намерении подать иск в суд.

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил о намерении подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Саре Фуссек, чья информация послужила основанием для обысков на чемпионате мира в Антхольце.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. 23 февраля Логинов из-за психологической неготовности отказался от выступления в масс-старте.

«Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идёт о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Её действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление», — цитирует Касперовича ТАСС.

Тренер отметил, что Союз биатлонистов России не будет иметь отношения к иску.

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Биатлон, Новости биатлона, Александр Логинов.
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