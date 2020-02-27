ЧЕ-2020 по биатлону: Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко всю гонку была в числе лидеров. На предпоследних стрельбах Ткаленко допустил по одному промаху и отпустил норвежца Стремсхейма.
На финише украинец боролся за серебряную медаль с немцем Штреловым. Соперник в самой концовке активизировался и сумел обойти Ткаленко. Тем не менее, Руслан до последнего боролся и уступил Штрелову только 0,3 секунды.
1. Норвегия (Эрдаль, Стремсхайм)
2. Германия (Шерер, Штрелов) +11,5
3. Украина (Меркушина, Ткаленко) +11,8
4. Латвия +57,6
5. Австрия +1:07,1
6. Россия +1:34,2
7. Швеция +1:40,5
8. Франция +2:31,6
9. Польша +2:45,0
10. Китай +2:58,6
Отметим, что накануне украинские биатлонисты уже добыли две медали - Пидгрушная выиграла серебро, а Пидручный добыл бронзу.