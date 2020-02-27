ЧЕ-2020 по биатлону: Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете

Новости спорта:Украинцы до последнего вели борьбу за "серебро", но все-таки уступили немцам.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко всю гонку была в числе лидеров. На предпоследних стрельбах Ткаленко допустил по одному промаху и отпустил норвежца Стремсхейма.

На финише украинец боролся за серебряную медаль с немцем Штреловым. Соперник в самой концовке активизировался и сумел обойти Ткаленко. Тем не менее, Руслан до последнего боролся и уступил Штрелову только 0,3 секунды.

1. Норвегия (Эрдаль, Стремсхайм)

2. Германия (Шерер, Штрелов) +11,5

3. Украина (Меркушина, Ткаленко) +11,8

4. Латвия +57,6

5. Австрия +1:07,1

6. Россия +1:34,2

7. Швеция +1:40,5

8. Франция +2:31,6

9. Польша +2:45,0

10. Китай +2:58,6

Отметим, что накануне украинские биатлонисты уже добыли две медали - Пидгрушная выиграла серебро, а Пидручный добыл бронзу.