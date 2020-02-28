Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге

Новости спорта:Двукратная чемпионка Европы украинская бегунья Наталия Прищепа попалась на допинге

Украинская бегунья Наталья Прищепа временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Допинг-проба двукратной чемпионки Европы в беге на 800 м (2016, 2018) оказалась положительной. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit (отдел WADA).

В организме украинской легкоатлетки обнаружили запрещенный препарат гидрохлортиазид. Срок дисквалификации будет отсчитываться от 23 февраля.

Напомним, в октябре 2019 года Наталья Прищепа завоевала золотую награду в беге на дистанции 800 м на 7-х Всемирных Играх среди военнослужащих в китайском городе Ухань. Ее результат — 2.05.14.