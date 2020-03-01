Украинец Царьков завоевал "серебро" ЧЕ в стрельбе из пневматической винтовки

Новости спорта:Во Вроцлаве (Польша) продолжается чемпионат и юниорское первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия.

В стрельбе из винтовки с 10 метров в личном турнире у мужчин серебряным призером стал украинец Олег Царьков.

Винничанин занял второе место, уступив в финале венгру Иштвану Пени. "Бронза" в этом упражнении досталась Сергею Рихтеру из Израиля.

Напомним, женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Гончаровой выиграла "золото" командных соревнований в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Виктория Рыбовалова в этом упражнении стала бронзовым призером в личном первенстве. В стрельбе по движущейся мишени с 10 метров среди смешанных команд "серебро" выиграл микст Галина Авраменко - Игорь Кизима, Виктория Рыбовалова и Даниил Даниленко завоевали бронзовые награды. Галина Авраменко и Виктория Рыбовалова выиграли соответственно "золото" и "серебро" в переменной стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Командное первенство в стрельбе по движущейся мишени с переменной скоростью принесло Галине Авраменко, Виктории Рыбоваловой и Валентине Гончаровой серебряные награды.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 1 марта.