ЧЕ-2020 по биатлону: Бочарников выиграл гонку преследования

Новости спорта:Украинец Сергей Семенов допустил 5 промахов и финишировал 18-м.

Победителем мужской гонки преследований в последний день чемпионата Европы по биатлону в белорусских Раубичах стал уроженец Харькова Сергей Бочарников, который ныне представляет Беларусь.

В итоговом протоколе персьюта на 12,5 км Бочарников опередил норвежцев Стурла Холма Легрейда (на 6,7 секунды) и Сиверта Гутторма Баккена (+23,9).

Единственный представитель Украины Сергей Семенов допустил 5 промахов и финишировал 18-м.

Программу чемпионата Европы по биатлону в 13.30 завершит женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами, в которой примут участие украинском Анастасия Меркушина, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Вита Семеренко, и Дарья Блашко.