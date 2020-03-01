УХЛ: Днепр победил Белый Барс

Новости спорта:Команда из Херсона завершает чемпионат на третьем месте.

В матче 39-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Днепр" (Херсон) победил на своей площадке "Белый Барс" (Белая Церковь) 2:1.

В поединке третьей и четвертой команд чемпионата победил клуб из Херсона - 2:1. У "Днепра" шайбы забросили Луговой и Ромащенко. В составе гостей отличился Бабинец.

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг" - 96 (39). На втором месте "Донбасс" - 92 (39). "Днепр" на третьей позиции - 83 (39). "Белый Барс" занимает четвертое место - 50 (39).

Напомним, в матче 39-го тура УХЛ "Кременчуг" разгромил на своей площадке "Ледяных Волков" (Киев) 14:1 и обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате.