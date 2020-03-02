Биатлон без зрителей: коронавирус внес изменения в соревнования

Новости спорта:Соревнования пройдут с 5 по 8 марта.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей. Такое решение принял Совет безопасности Чехии из-за распространения коронавируса.

В Чехии зафиксированы уже три случая заражения коронавирусом нового типа. На соревнованиях в Нове-Место ожидалось до 100 000 зрителей.

Ранее сообщалось, что этап в Нове-Место может быть отменен. Международный союз биатлонистов (IBU) мог отменить соревнования, чтобы защитить благополучие всех участников.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта. В Чехии состоятся спринтерские гонки, классические эстафеты и масс-старты.