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Биатлон без зрителей: коронавирус внес изменения в соревнования

Биатлон без зрителей: коронавирус внес изменения в соревнования
12:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Соревнования пройдут с 5 по 8 марта.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей. Такое решение принял Совет безопасности Чехии из-за распространения коронавируса.

В Чехии зафиксированы уже три случая заражения коронавирусом нового типа. На соревнованиях в Нове-Место ожидалось до 100 000 зрителей.

Ранее сообщалось, что этап в Нове-Место может быть отменен. Международный союз биатлонистов (IBU) мог отменить соревнования, чтобы защитить благополучие всех участников.

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Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта. В Чехии состоятся спринтерские гонки, классические эстафеты и масс-старты.

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Биатлон, Ухань, Нове Место, Коронавирус.
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