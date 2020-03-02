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Ястремская единственная среди украинок сохраняет место в ТОП-20 чемпионской гонки WTA

Ястремская единственная среди украинок сохраняет место в ТОП-20 чемпионской гонки WTA
13:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Даяна Ястремская сохранила за собой 18 место в чемпионской гонке WTA.

Даяна Ястремская по состоянию на 2 марта 2020 года является лидером среди украинских теннисисток в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации - WTA Race to Shenzhen.

По итогам игровой недели Даяна Ястремская сохранила за собой 18 место (482 очка), Элина Свитолина потеряла 11 очков и опустилась на 64-е место, Ангелина Калинина стала 66-й (-4). Об этом сообщает БТУ.

Лидером чемпионской гонки по состоянию на 2 марта 2020 года остается американка София Кенин, вторую позицию удерживает испанка Гарбинье Мугуруса, австралийка Эшли Барти поднялась на 3 место.

Ястремская покинула турнир в Дохе, уступив Мугурусе

Как сообщалось, Элина Свитолина (4301 очко) осталась на седьмой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Даяна Ястремская (1835) - на 25-й.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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