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Суд отклонил апелляцию фигуристки Баюл, требовавшую взыскать с Украины $50 млн

Суд отклонил апелляцию фигуристки Баюл, требовавшую взыскать с Украины $50 млн
17:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Апелляция прославленной украинской фигуристки Оксаны Баюл отклонена.

Апелляционный суд Девятого округа США отклонил апелляционную жалобу украинской фигуристки Оксаны Баюл, которая требовала взыскать с Украины 50 млн долл за якобы "нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках заключенного с ней трудового договора".

Об этом написал 2 марта в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Легенда украинского фигурного катания, победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере в 1994-ом Оксана Баюл еще в далеком 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к ГОСУДАРСТВУ УКРАИНА о взыскании 50 миллионов долларов (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и две компании (с Делавэра и BVI). Обоснование иска - нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передача права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам", - напомнил министр.

По его словам, по результатам рассмотрения письменных объяснений сторон Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а поэтому подлежат отклонению.

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"Оксана и ее адвокаты этим не удовлетворились и подали апелляцию. В минувший четверг Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями Закона США "Об иммунитете иностранных государств" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных данным Законом", - отметил Малюська.

Он поблагодарил за сопровождение процесса и выигрыш дела заместителя министра юстиции Ивана Лещину и его команду.

Оксана Баюл - олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994, чемпионка мира (1993), вице-чемпионка Европы (1993, 1994). С 1994 года живет в США.

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Все по теме:

США, Суд, Фигурное катание, Оксана Баюл, Денис Малюська.
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