YOUNG WARRIORS International Tournament - новый виток развития ММА в Украине

Новости спорта:Впервые в Украине: серия детских турниров по смешанным боевым искусствам - YOUNG WARRIORS International Tournament.

Украинская федерация UF MMA, при поддержке Всемирной лиги WWFC и Международной федерации GAMMA - впервые запускает серию международных детских турниров по смешанным боевым искусствам - YOUNG WARRIORS International Tournament.

YOUNG WARRIORS International Tournament - это уникальное событие, ведь оно имеет формат международных детских соревнований по смешанным боевым искусствам, в которых смогут принять участие дети и подростки всех возрастов.

YOUNG WARRIORS International Tournament - это первая в Украине серия турниров, которая будет проходить в течение всего года, и благодаря которой молодые спортсмены получат еще одну возможность проявить свои спортивные способности и набраться бесценного опыта.

Серия турниров действительно предоставляет хорошие возможности для украинских спортсменов, так как на них будут представлены все возрастные категории участников. Спортсмены-новички смогут побороться за пояса таких категорий, как: kids (дети), kadets (юноши), и junior (подростки)

Это особое событие для спортивной молодежи Украины, ведь участниками YOUNG WARRIORS International Tournament будут: чемпионы и призеры Украины и Кубка Украины. Стоит обратить внимание, что турниры серии будут иметь статус международных, ведь на них будут соревноваться соперники не только из Украины, но и из других уголков мира.

Основная цель проведения турнира - развитие спорта в нашей стране, и популяризация такого направления как смешанные боевые искусства среди молодежи. Организатор турниров - украинская федерация UFMMA, которая всегда ставила цель помогать молодому поколению в их спортивных начинаниях и достижении успеха на карьерном пути.

Владимир Тесля, президент UFMMA комментирует событие:

«Мне очень импонирует украинская молодежь. Я вижу потенциал за подрастающим поколением нашей страны, поэтому имею огромное желание сделать как можно больше для молодых спортсменов. В связи с этим появилась идея создать в Украине серию турниров YOUNG WARRIORS International Tournament, с помощью которых будут открыты еще одни двери для подрастающих спортсменов. Турниры будут проходить в течение всего года, в разных уголках страны, таким образом принять участие смогут еще больше желающих, что является безусловным плюсом для развития смешанных боевых искусств в Украине».

Денис Перч, вице-президент UFMMA про запуск проекта:

«Благодаря каждому проекту и турниру мы имели возможность видеть результаты нашей работы. И я могу сказать, что они безусловно мотивируют. Хочется двигаться дальше, и еще больше работать над развитием смешанных боевых искусств. Мы, как основатели идеи такого молодежного проекта, в первую очередь, смотрим далеко вперед. И главное то, что в будущем, - мы видим успех: нашей страны и смешанных боевых искусств, который будет плодотворно и активно строиться с помощью наших инициатив и чрезвычайных стараний нашей молодежи, у которых теперь будет еще больше возможностей для движения вперед!»