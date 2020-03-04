Коронавирус повлиял на регламент Кубка мира по биатлону

Новости спорта:Журналистам запретили подходить к спортсменам ближе, чем на 1,5 метра.

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место отменили пресс-конференции, сообщается на сайте IBU. Такое решение связано с усилением мер безопасности из-за быстро распространяющегося коронавируса.

Кроме того, журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе, чем на 1,5 метра.

В отеле, где будут проживать биатлонисты, не будет шведского стола, а при любых симптомах заболевания, участников соревнований просят обращаться по соответствующему номеру телефона.

Напомним, что из-за вируса этап в Нове Место пройдет без зрителей.