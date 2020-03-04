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Коронавирус повлиял на регламент Кубка мира по биатлону

Коронавирус повлиял на регламент Кубка мира по биатлону
14:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Журналистам запретили подходить к спортсменам ближе, чем на 1,5 метра.

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место отменили пресс-конференции, сообщается на сайте IBU. Такое решение связано с усилением мер безопасности из-за быстро распространяющегося коронавируса.

Кроме того, журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе, чем на 1,5 метра.

В отеле, где будут проживать биатлонисты, не будет шведского стола, а при любых симптомах заболевания, участников соревнований просят обращаться по соответствующему номеру телефона.

Напомним, что из-за вируса этап в Нове Место пройдет без зрителей.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Коронавирус.
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