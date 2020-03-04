Скачать
Среда, 04.03.2020
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)
Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)

МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм-2020

МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм-2020
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выразил полную поддержку успеха Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония).

Исполком МОК 3 марта заслушал отчет о всех мерах, принятых для исправления ситуации с коронавирусом, и после обсуждения подтвердил, что Олимпиада состоится 24 июля — 9 августа, как и запланировано. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

“Исполнительный комитет МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК будет поддерживать спортсменов, предоставляя последнюю информацию и разработки, доступные для атлетов во всем мире на веб-сайте Athlete365”, - говорится в сообщении.

МОК дал высокую оценку единства спортсменов, национальных олимпийских комитетов, международных федераций и приветствовал их сотрудничество в отношении подготовки к Играм-2020, в частности, квалификационных соревнований. Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать для решения проблем коронавируса.

В 22-м туре УПЛ VAR будут используют на матчах в Чернигове и Днепре

Напомним, что в середине февраля была создана совместная рабочая группа с участием МОК, Оргкомитета Токио-2020, города-организатора Токио, правительства Японии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). МОК будет и впредь придерживаться советов ВОЗ в качестве ведущего учреждения Организации Объединенных Наций относительно проведения безопасных и надежных Игр.

Ранее министр по вопросам проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года Сейко Хашимото во время выступления в парламенте отметила, что соглашение между Японией и МОК потенциально позволяет отсрочить проведение соревнований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, МОК, Олимпиада-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
02 Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
03 Динамо - Колос: незасчитанный гол Кожушко (Видео)
04 Тренер сборной Германии похвалил Андрея Шевченко
05 Динамо - Колос: Цыганков забил второй гол в ворота гостей (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь