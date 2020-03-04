МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм-2020

Новости спорта:Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выразил полную поддержку успеха Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония).

Исполком МОК 3 марта заслушал отчет о всех мерах, принятых для исправления ситуации с коронавирусом, и после обсуждения подтвердил, что Олимпиада состоится 24 июля — 9 августа, как и запланировано. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

“Исполнительный комитет МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК будет поддерживать спортсменов, предоставляя последнюю информацию и разработки, доступные для атлетов во всем мире на веб-сайте Athlete365”, - говорится в сообщении.

МОК дал высокую оценку единства спортсменов, национальных олимпийских комитетов, международных федераций и приветствовал их сотрудничество в отношении подготовки к Играм-2020, в частности, квалификационных соревнований. Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать для решения проблем коронавируса.

Напомним, что в середине февраля была создана совместная рабочая группа с участием МОК, Оргкомитета Токио-2020, города-организатора Токио, правительства Японии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). МОК будет и впредь придерживаться советов ВОЗ в качестве ведущего учреждения Организации Объединенных Наций относительно проведения безопасных и надежных Игр.

Ранее министр по вопросам проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года Сейко Хашимото во время выступления в парламенте отметила, что соглашение между Японией и МОК потенциально позволяет отсрочить проведение соревнований.