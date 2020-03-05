Украинец Плотницкий помог Перудже приблизиться к полуфиналу ЛЧ по волейболу

Новости спорта:Олег Плотницкий помог "Перудже" обыграть «Факел» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Доигровщик сборной Украины Олег Плотницкий в составе итальянской «Перуджи» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов одолел бронзового призера чемпионата России «Факел».

Новый Уренгой, находящийся на Крайнем Севере России, принимал победителя группы D, который выиграл все матчи в своем квартете. В свою очередь, «Факел» на групповом этапе потерпел одно поражение, но также вышел в плей-офф с первого места – в квартете В.

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч

«Факел» – «Перуджа» 1:3 (23:25, 21:25, 25:22, 21:25)

Обзор матча:

Плотницкий отыграл все 4 сета, набрав 12 очков (11 с игры, 1 с подачи), выполнив 21 подачу (5 ошибок), совершив 23 атаки (11 очков, 1 ошибка), 28 раз сыграв на приеме (64% хорошо, 29% идеально).

На ответную игру «Факел» приедет в Италию 10 марта, если матч не будет отменен из-за коронавируса.

Отметим, что до плей-офф Лиги чемпионов совсем немного не дотянули еще два украинца. Дмитрий Теременко в составе «Тура» и Юрий Семенюк с «Маасейком» заняли 2-е места в своих группах, но стали 5-ми и 4-ми в рейтинге вторых мест соотвественно, тогда как в плей-офф выходили 3 первые коллектива.