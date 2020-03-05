Церемония награждения Героев спортивного года-2019 уже скоро (Видео)

Новости спорта:В ближайший понедельник в Украине наградят героев спортивного-2019 года.

Национальный олимпийский комитет Украины сделал промо к церемонии награждения Героев спортивного года-2019, которая состоится 9 марта в Киевском национальном академическом театре оперетты.

XIV Всеукраинская церемония “Герои спортивного года”, которая присуждается лучшим спортсменам, тренерам, командам и специалистам спорта за весомые достижения, прославляющие Украину в мире, начнется в 20.00. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Церемония недаром носит звание “национального спортивного Оскара”, поскольку по всем оскаровским традициями собирает на красной дорожке именитых украинцев в области искусства, кино, театра и, конечно, главных виновников отличия, меняющих тренировочную форму на изысканные платья и костюмы, – спортсменов.

В этом году во время гала-вечера, организованного НОК, заветные эксклюзивные статуэтки получат лучшие из лучших в 12 номинациях.