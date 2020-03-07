Хабиб и Фергюсон устроили скандал на битве взглядов (Видео)

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09:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Хабиб пнул пояс американца Тони Фергюсене.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции, приуроченной к бою против Тони Фергюсона, пнул пояс американца.

36-летний Тони положил на пол свой пояс старого образца временного чемпиона UFC, но дагестанец отреагировал на это пинком.

Бойцы во время дуэли взглядов спорили, чей пояс настоящий. После пинка Фергюсон заявил, что этим действием дагестанец проявил неуважение ко всему UFC.

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Поединок Хабиба и Фергюсона пройдет в Нью-Йорке 18 апреля.

Хабиб не проиграл ещё ни одного поединка.

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Новости спорта, Хабиб, Тони Фергюсон, Нурмагомедов.
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