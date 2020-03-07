"Анаконда": об украинской дзюдоистке Белодед сняли фильм

Новости спорта:Презентация фильма об украинской чемпионке состоится уже в конце марта.

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором отметила, что уже 25 марте выйдет документальная лента о ней.

Ранее Дарья Белодед выиграла золото турнира серии Grand Slam в Париже. В финале 19-летняя украинская дзюдоистка одержала победу над японкой Вакану Кога.

Постер с картиной доступен в Инстаграме дзюдоистки:

Напомним, недавно в США вышел документальный фильм о братьях Кличко.