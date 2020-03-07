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Мотор проиграл БГК в четвертьфинале SEHA-Лиги

Мотор проиграл БГК в четвертьфинале SEHA-Лиги
18:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГК Мотор

Новости спорта:В Бресте "Мотор" все время догонял БГК в счете, но в итоге уступил.

В первом матче 1/4 финала гандбольной SEHA-Лиги запорожский "Мотор" проиграл на чужой площадке белорусскому БГК имени Мешкова (Брест) 28:30.

Впрочем, учитывая повторный поединок, украинский клуб имеет все шансы отыграться.

Ответный матч сыграют 11 марта в Запорожье. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с победителем пары "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Сербия).

Мотор бесславно завершил выступление в Лиге чемпионов

Напомним, "Мотор" завершил групповой турнир на втором месте и обеспечил себе выход в четвертьфинал SEHA-Лиги. В активе команды 24 очка - столько же и у победителя группы "Вардара".

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола, Гандбольная SEHA-Лига.
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