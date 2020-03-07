Завершился регулярный чемпионат УХЛ 2019/20

В заключительном матче последнего 40-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" победил на своем льду "Кременчуг" 3:2.
Действующий чемпион "Донбасс" обыграл победителя регулярного чемпионата - 3:2. За "Донбасс" шайбы забросили: Коренчук и Костиков (дважды).
Регулярный чемпионат выиграл "Кременчуг" - 96 (40). На втором месте "Донбасс" - 95 (40). "Днепр" на третьей позиции - 86 (40). "Белый Барс" финишировал четвертым - 53 (40).
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Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-матч сезона 2019/20. ⠀ #УХЛ #всебудехокей
Напомним, в матче 40-го тура УХЛ "Белый Барс" (Белая Церковь) победил на своей площадке "Ледяных Волков" (Киев) 6:4.