Нурмагомедов - Фергюсон: UFC опубликовал проморолик боя (Видео)

Новости спорта:В UFC опубликовали проморолик, посвящённый поединку действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Последним его соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в титульном поединке в сентябре 2019 года.

У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA. Он не выходил в октагон с июня 2019 года, после того как победил 36-летнего американца Дональда Серроне.

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