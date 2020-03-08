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Нурмагомедов - Фергюсон: UFC опубликовал проморолик боя (Видео)

Нурмагомедов - Фергюсон: UFC опубликовал проморолик боя (Видео)
18:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В UFC опубликовали проморолик, посвящённый поединку действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Последним его соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в титульном поединке в сентябре 2019 года.

У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA. Он не выходил в октагон с июня 2019 года, после того как победил 36-летнего американца Дональда Серроне.

Ранее Нурмагомедов назвал лучших боксеров мира.

 

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Видео, MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон.
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